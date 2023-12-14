ЦБ назвал число выявленных финансовых пирамид в России

За январь – сентябрь 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид, что стало историческим рекордом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид увеличилось на 47%. В прошлом году подобных организаций было 1481. А по сравнению с докризисным 2021 годом рост составил 250% — тогда их было 870.

98% обнаруженных финансовых пирамид представляют собой небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты. О таких проектах сообщают в социальных сетях или мессенджерах Telegram. Срок жизни пирамид короткий: они рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и позволяют заработать лишь первым участникам, уточнили в ЦБ.

За первое полугодие ЦБ выявил в Москве 148 компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 32% больше, чем за январь – июнь 2022 года. Тогда было выявлено 122 нелегала. Банк России ведет реестр таких компаний, сейчас он насчитывает более 10 тыс. организаций. В Москве за январь – июнь 2023 года было выявлено 6 финансовых пирамид против 15 за аналогичный период прошлого года. Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин рассказал «Газете.Ru», что более чем двукратное снижение числа пирамид в столице связано с переходом мошенников в интернет: вместо регистрации офиса в столице они создают сайт и начинают обманывать россиян.

Ранее в России решили ввести запрет на финансовые пирамиды.