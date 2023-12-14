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Нацбанк Украины вновь снизил учетную ставку

Нацбанк Украины в четвертый раз с лета понизил ставку до 15%

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Depositphotos

Национальный банк Украины принял решение в четвертый раз подряд снизить ключевую ставку — с 16 до 15%. Как сообщает пресс-служба регулятора, новое значение заработает с 15 декабря.

Согласно данным НБУ, понижение ставки связано с замедлением инфляции в стране и улучшением инфляционных ожиданий. В ноябре инфляция на Украине, по информации регулятора, снизилась до 5,1%. В то же время в Нацбанке отметили, что остаются риски ее ускорения, в том числе из-за проблем с логистикой на западных границах.

Напомним, ранее НБУ трижды снижал ставку после того, как 2 июня 2022 года резко поднял ее с 10% до 25% на фоне конфликта с Россией. 27 июля регулятор опустил ставку до 22%, 15 сентября — до 20%, а 26 октября — до 16%. Теперь ставка НБУ впервые с начала боевых действий опустилась ниже этой отметки.

По оценке экспертов, снижение ставки Нацбанком свидетельствует о некоторой стабилизации экономической ситуации на Украине. В то же время 15% — это все еще очень высокий уровень, учитывая довоенную ставку в 10%. А значит, регулятор пока не готов к более существенному смягчению политики, опасаясь ускорения инфляции.

В начале декабря Нацбанк Украины снял все ограничения по продаже наличной валюты.

Ранее курс доллара на Украине обновил исторический максимум.

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