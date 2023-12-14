Стало известно, сколько заплатили иностранцы за вывод бизнеса из РФ

Безвозмездные взносы бизнеса в федеральный бюджет превысили прогноз и составили к 11 декабря ₽115,8 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

Это в основном сборы от сделок, в которых иностранцы продают российские активы. В сентябре правительство оценивало эти поступления к концу 2023 года в ₽114,5 млрд. Для сравнения, налоги на сверхприбыль компаний из РФ принесли бюджету ₽305 млрд.

Как отмечает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев, поток выходов из России продолжается. Многие сделки до сих пор проходят одобрение правительственной комиссии.

Исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга подтверждает, что запросы на продажу бизнеса поступают от зарубежных компаний. Некоторые из них до сих пор не смогли закрыть сделки.

В 2024 году правительство ожидает взносов на ₽2,1 млрд, а в 2025-2026 годах они не прогнозируются. Тем не менее эксперты, опрошенные изданием, считают, что выход иностранцев может продолжаться.

До этого стало известно, что Россия «заморозит» налоговые соглашения с рядом стран Запада.

Ранее в Госдуме призвали ввести в стране прогрессивное налогообложение.