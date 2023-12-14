Путин оценил проблемы стран Запада с поставками газа

Государства Запада в настоящее время недополучают российский газ, однако это не является проблемой РФ. Такое заявление во время пресс-конференции по итогам года сделал президент страны Владимир Путин.

Во время мероприятия один из журналистов отметил, что Москва до сих пор экспортирует топливо в западные страны. После этого представитель СМИ поинтересовался у главы государства, не проще ли было бы вместо этого активизировать сотрудничество с Востоком.

Однако, как сказал Путин, компания «Газпром» зарекомендовала себя как надежный партнер. В связи с этим российский поставщик продолжает выполнять взятые на себя обязательства и условия соответствующих контрактов.

«То, что Запад недополучает [газ] — не наша проблема. Не мы закрыли вторую ветку через территорию Украины — это сделала Украина. Не мы взорвали «Северные потоки» — это сделали, скорее всего, США или с их подачи кто-то сделал», — добавил президент.

14 декабря глава государства провел пресс-конференцию, которая в этот раз была совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» запустила текстовую трансляцию мероприятия, получившего название «Итоги года с Владимиром Путиным».

До этого компания «Газпром» сообщила, что по состоянию на 10 декабря экспортировала топливо для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,2 млн кубометров в сутки. Согласно заявлению организации, прокачка газа осуществлялась через станцию «Суджа», так как Киев отклонил заявку на поставки топлива через станцию «Сохрановка».

Ранее правительство Австрии удвоило закупки российского газа.