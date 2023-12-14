Путин рассказал, будут ли в России ликвидироваться МФО

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает необходимым ликвидировать микрофинансовые организации (МФО), но в случае если они злоупотребляют доверием людей, их нужно «приводить в чувство». Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Путина в ходе прямой линии спросили, когда будут ликвидированы МФО.

«А надо ли? Они многим людям помогают. Другое дело — если они злоупотребляют в своих действиях, приводить их в чувство действительно нужно. Вот это правильно», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ может ввести дополнительные меры для усиления требований к идентификации личности при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях. Регулятор по-прежнему «очень сильно» обеспокоен темой мошенничества.

Всего на МФО россияне пожаловались в ЦБ 39 тыс. раз в январе-октябре 2023 года, число их обращений год к году выросло на 15%.

Согласно базовому стандарту регулятора, при выдаче онлайн-займов россиянам МФО должны убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать как минимум три из них. Стандарт действует с апреля 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» назвала регионы, в которых наиболее востребованы онлайн-займы.