Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, будут ли в России ликвидироваться МФО

Путин о ликвидации МФО: их нельзя закрывать, но нужно «приводить в чувство»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает необходимым ликвидировать микрофинансовые организации (МФО), но в случае если они злоупотребляют доверием людей, их нужно «приводить в чувство». Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Путина в ходе прямой линии спросили, когда будут ликвидированы МФО.

«А надо ли? Они многим людям помогают. Другое дело — если они злоупотребляют в своих действиях, приводить их в чувство действительно нужно. Вот это правильно», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ может ввести дополнительные меры для усиления требований к идентификации личности при оформлении онлайн-займов в микрофинансовых организациях. Регулятор по-прежнему «очень сильно» обеспокоен темой мошенничества.

Всего на МФО россияне пожаловались в ЦБ 39 тыс. раз в январе-октябре 2023 года, число их обращений год к году выросло на 15%.

Согласно базовому стандарту регулятора, при выдаче онлайн-займов россиянам МФО должны убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать как минимум три из них. Стандарт действует с апреля 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» назвала регионы, в которых наиболее востребованы онлайн-займы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами