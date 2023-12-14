«Норникель» перерегистрировал горно-обогатительный комбинат с Кипра в РФ

«Норникель» завершил перевод Быстринского горно-обогатительного комбината в Россию. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

«Холдинговая компания «Быстра» стала новой холдинговой структурой Быстринского ГОК.

Из структуры владения комбината была исключена кипрская компания GRK Eastern Geology Limited. Сейчас эта организация находится в стадии ликвидации. Акционеры компании получили акции ХК «Быстра» пропорционально долям в уставном капитале.

Соответственно, распределение акций среди владельцев ценных бумаг «Быстры» осталось неизменным: «Норникелю» принадлежит 50,01% акций, «Интерросу» — 36,66%, а United Resources Limited (структура фонда Hopu Investments) -— 13,33%.

Президент и владелец «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин отметил, что перерегистрация ГОК в российскую юрисдикцию позволит «Быстре» защитить интересы всех акционеров, а также сохранить высокие стандарты корпоративного управления, инвестировать в экономику страны, в том числе в регионы на Дальнем Востоке.

Быстринский ГОК — это одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Забайкальского края. Комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Это современное производство, на котором используется новейшее оборудование, применяются передовые технологии.

«Норильский никель» — горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

В октябре «Норникель» начал добычу руды на глубине почти в два километра.