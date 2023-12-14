Экономист объяснил, как не нарваться на финансовую пирамиду при инвестировании

Увеличение количества финансовых пирамид в России связано с желанием жителей стремительно разбогатеть, убежден экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В интервью НСН он посоветовал перед вкладыванием средств изучить сферу финансов, а перед покупкой акций проверять их на Мосбирже.

«Финансовые пирамиды будут всегда, пока есть интернет. Потому что лох – не мамонт, не вымрет, — сказал Разуваев. — Наверное, финансовые пирамиды могут пропасть только в случае плановой экономики. Но, надеюсь, у нас ее больше никогда не будет».

Чтобы не нарваться на мошенников, эксперт посоветовал изучать сферу финансов в популярных Telegram-каналах. С осторожностью, по его мнению, следует относиться и к инвестированию в криптовалюту.

«Инвестирование в крипту – не есть правильно. Деньги должны работать на российскую экономику, но главное – другое. Акции, облигации, недвижимость – это реальные активы, которые дают денежный поток, который ты можешь как-то прогнозировать. А крипта – только спрос. Есть спрос – дорожает, нет спроса – падает», – объяснил экономист.

Желающим успешно инвестировать россиянам он порекомендовал отслеживать возможности вкладов в приложениях своих банков, отметив, что все допущенные к торгам на Мосбирже бумаги считаются качественными.

«Если вы хотите совсем обезопасить себя, прежде чем купить какую-то акцию, посмотрите, есть ли она в индексе Мосбиржи. Если есть, риск равен нулю. Если нет, это либо стартап, либо какой-то отстой», — заключил экономист.

В Центробанке сегодня сообщили, что в России в этом году количество финансовых пирамид выросло до 2176 или на 47%. Сообщалось также, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете деятельности финансовых пирамид.

Ранее эксперт оценил, стоит ли россиянам инвестировать в золото.