Путин оценил объемы торговли России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам этого года увеличится на 30% и достигнет $220-230 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

На прошлой неделе стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь 2023 года повысился на 26,7%, достигнув исторического рекорда в $218,17 млрд. Экспорт товаров из Китая в Россию увеличился на 50,2%, составив $100,33 млрд, в то время как импорт из России в Китай вырос на 11,8%, до $117,84 млрд.

За ноябрь объем торговли между двумя странами составил $21,5 млрд, что на 8,6% больше октябрьского показателя. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами до $200 млрд к 2024 году.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений. До этого Си Цзиньпин отметил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай развивают все более тесное сотрудничество.