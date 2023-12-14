Президент рассказал про ситуацию с долларом

Россия не отказывается от использования доллара, однако стране начали чинить проблемы в расчетах в американской и европейской валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией.

«На сентябрь 2022 года структура валют во внешней торговле России выглядит следующим образом: доля рубля — 40%, юаня — 33%, совокупная доля доллара и евро — 24%», — сообщил глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году 87% расчетов по российскому экспорту приходилось на доллар и евро, доля рубля составляла 11-13%, а юаня — всего 0,4%. Фактически Запад стреляет себе в ногу, ограничивая использование доллара и евро, считает президент.

«Плохо для нас это? Нет, чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности наши», — подытожил президент.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал ситуацию на финрынке России стабильной.