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Путин рассказал, от чего зависит курс рубля

Путин: указ о регулировании валютной выручки сыграл свою роль

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Global Look Press

Курс рубля у нас плавающий, он зависит в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

По словам главы государства, указ о регулировании обязательной продажи валютной выручки сыграл свою роль в укреплении национальной валюты.

«В прежние годы не нужно было никаких ограничений, так как мы получали достаточно информации о том, куда идет значительная часть нашего экспорта. Теперь мы не получаем эту информацию», — констатировал Путин.

Президент отметил, что в 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро. Однако сейчас их доля сократилась до 24%.

«Растущий спрос в экономике, в том числе на инвестиционные ресурсы, тоже влияет на укрепление рубля. Это хороший сигнал», — резюмировал президент.

До этого Путин высказался о решении новых властей Аргентины привязать песо к доллару.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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