Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

Глава государства заявил, что сам «оторопевает» от тюремных сроков в 14-15 лет для осужденных за экономические преступления.

«Суров закон — но это закон (dura lex sed lex). За некоторые экономические преступления — это перебор», — сказал российский лидер, комментируя 14-летний приговор для журналистки Александры Баязитовой.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.