Путин прокомментировал приговор журналистке Баязитовой

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.
Глава государства заявил, что сам «оторопевает» от тюремных сроков в 14-15 лет для осужденных за экономические преступления.
«Суров закон — но это закон (dura lex sed lex). За некоторые экономические преступления — это перебор», — сказал российский лидер, комментируя 14-летний приговор для журналистки Александры Баязитовой.
14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».
Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.
Все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.