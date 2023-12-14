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Путин заявил о стабильности в российской экономике

Путин назвал ситуацию на финрынке России стабильной

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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Обстановка на финансовом рынке страны стабильна, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

«В целом ситуация на финансовом рынке стабильная», — сказал глава государства.

По мнению российского лидера, самое главное заключается в обеспечении стабильности и предсказуемости отечественного финрынка.

«На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — констатировал он.

Незадолго до этого Путин заявлял, что российская экономика отыграла падение прошлого года и сделала шаг вперед. По его словам, в 2023 году в РФ ожидается рост валового внутреннего продукта на 3,5%, это хороший показатель.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин пошутил про Минфин в ходе прямой линии.

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