Путин указал на риски жесткой привязки валюты к доллару

Решение новых властей Аргентины привязать национальную валюту к доллару объяснимо, но чревато потерей суверенитета и серьезными социально-экономическими проблемами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Логику такого решения можно понять, учитывая инфляцию в стране. Но это означает значительную утрату суверенитета и влияния государства на экономические процессы», — заявил Путин в ходе пресс-конференции.

Что касается наших партнеров, если они сделали выбор в пользу доллара, то это их право, уточнил Путин. По словам президента РФ, даже жесткая привязка нацвалюты к доллару чревата серьезными последствиями для экономики и уровня жизни населения. При этом Россия не испытывает трудности с курсом доллара.

«Отмечаю, что правительству РФ удается, несмотря на повышение расходов на оборонку на то на это, мы полностью выполняем свои обязательства перед гражданами — целиком», — добавил Путин.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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