Путин оценил возможные доходы российского бюджета в 2024 году

Федеральный бюджет на 2024 год сверстан, но возможны дополнительные доходы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

27 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Что нужно о нем знать — в материале «Газеты.Ru». Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Законопроект впервые был направлен полностью в электронном виде. Совет Федерации утвердил его 22 ноября.

Доходы бюджета в 2024 году будут более 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн, в 2026 году — 34 трлн. Расходы составят 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно.

В ближайшие три года российский бюджет будет дефицитным. В течение 2024-2026 годов ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2024 году он запланирован на уровне 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

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Ранее Путин назвал сумму, которую новые регионы России перечислили в бюджет.