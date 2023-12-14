Внешний госдолг РФ упал до минимума

Объем внешнего госдолга России за III квартал сократился сразу на 13% — до $32 млрд. Таким образом, он опустился до минимальной отметки с конца 2015 года. Об этом свидетельствует анализ данных ЦБ, проведенный РИА Новости.

Ранее президент Путин отмечал резкое снижение внешнего госдолга РФ — с $46 млрд по итогам прошлого года до $32 млрд. По его словам, это говорит о макроэкономической стабильности.

Согласно регулятору, если на конец II квартала задолженность составляла $36,9 млрд, то к концу III квартала она снизилась до $32 млрд. Кроме того, отмечается, что доля госдолга во всей внешней задолженности России опустилась до 9,72%. В последний раз этот показатель был ниже отметки 10% в конце 2018-го, отмечает издание.

В конце ноября стало известно, что Россия нарастила госдолг для покрытия дефицита бюджета. Тогда российские власти подчеркивали, что госдолг пока не превышает безопасный уровень в 20% ВВП. Кроме того, Россия входит в перечень стран с самым низким показателем госдолга. Например, в США и Италии он составляет более 100%, а в Японии — 260%.

Ранее ЦБ объяснил увеличение долгового бремени граждан.