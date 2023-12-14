Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичку

Льготную ипотеку в новых регионах РФ следует распространить на вторичный рынок недвижимости. Такое предложение высказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Путин напомнил, что в данный момент в этих регионах можно взять ипотеку под 2% годовых, однако действует эта льгота только для нового жилья, которое сейчас строится там очень медленно. В связи с этим, полагает президент, нужно воспользоваться практикой, применяемой на Дальнем Востоке, где льготная ипотека распространяется и на рынок вторички, чтобы ускорить процессы.

Новые регионы — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил, что Украина не развивала регионы, вошедшие в состав России.