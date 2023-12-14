Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье отметили программы поддержки экспортеров

Бизнесмен Белянин: экспорту в Подмосковье уделяется повышенное внимание

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Экспорту в Московской области уделяется повышенное внимание со стороны региональных властей. Об этом в интервью РИАМО заявил гендиректор ведущего пищевого производства Подмосковья ГК «Тамаки» Андрей Белянин. Он рекомендовал предпринимателям активнее пользоваться поддержкой правительства в этом направлении.

«Для производителей и себя, в том числе, я бы выделил все программы, связанные с экспортом. Благодаря системе поддержки правительства МО на карте экспорта ГК «Тамаки» уже 16 стран и звание «Экспортер года», — отметил Белянин.

Он добавил, что Подмосковье имеет огромный потенциал для тех предпринимателей, которые планируют вырасти до собственного предприятия.

В декабре губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшие 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2%, а в ряде направлений рост составил более 20%. По его словам, в регионе действуют 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся более 480 тыс. сотрудников.

Глава региона добавил, что Московская область входит в топ-3 рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов.

Ранее в Москве обсудили цифровую трансформацию транспортной отрасли.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами