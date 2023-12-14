В Подмосковье отметили программы поддержки экспортеров

Экспорту в Московской области уделяется повышенное внимание со стороны региональных властей. Об этом в интервью РИАМО заявил гендиректор ведущего пищевого производства Подмосковья ГК «Тамаки» Андрей Белянин. Он рекомендовал предпринимателям активнее пользоваться поддержкой правительства в этом направлении.

«Для производителей и себя, в том числе, я бы выделил все программы, связанные с экспортом. Благодаря системе поддержки правительства МО на карте экспорта ГК «Тамаки» уже 16 стран и звание «Экспортер года», — отметил Белянин.

Он добавил, что Подмосковье имеет огромный потенциал для тех предпринимателей, которые планируют вырасти до собственного предприятия.

В декабре губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшие 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2%, а в ряде направлений рост составил более 20%. По его словам, в регионе действуют 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся более 480 тыс. сотрудников.

Глава региона добавил, что Московская область входит в топ-3 рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов.

Ранее в Москве обсудили цифровую трансформацию транспортной отрасли.