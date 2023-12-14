Путин назвал сумму, которую новые регионы России перечислили в бюджет

Экономика в новых российских регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — восстанавливается. В этом году они направили в федеральный бюджет России 170 млрд рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в 2023 году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Новые регионы были включены в перечень субъектов России в октябре 2022 года.

По данным Минфина РФ, доходы российского федерального бюджета составили 2,85 трлн рублей в ноябре 2023 года. За январь — ноябрь в бюджет поступило 25,963 трлн рублей, что на 4,8% превышает прошлогодний показатель. Данные за конкретный месяц министерство не приводит. Но за январь — октябрь доходы достигли 23,107 трлн рублей, а в октябре — 3,37 трлн рублей. Соответственно, за ноябрь они составили порядка 2,85 трлн рублей. Отмечается, что за 11 месяцев объем расходов увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,9 % и достиг 26,841 трлн рублей.

На форуме ВТБ »Россия зовет!» Путин назвал размер дефицита бюджета — за 11 месяцев 2023 года он составил 878 млрд рублей, или 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

27 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Что нужно о нем знать — в материале «Газеты.Ru».