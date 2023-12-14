Путин рассказал, на сколько вырастут реальные зарплаты в России

Президент России во время итоговой пресс-конференции заявил, что реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на восемь процентов.

«Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная», — сказал глава государства.

Он отметил, что располагаемые доходы населения подрастают «где-то под пять процентов».

Также Путин сказал, что к концу года в России ожидается рост ВВП — 3,5%.

Кроме того, Путин отметил, что устойчивость банковской системы является «приятной новостью» для россиян, у которых есть вклады.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин отвечает на вопросы граждан РФ, а также журналистов. Всего от граждан России поступило более 2 млн вопросов, сотрудники ОНФ обещают рассмотреть их все. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал, когда будет мир.