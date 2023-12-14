Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о сокращении внешнего долга России

Путин заявил о сокращении внешнего долга России с $46 млрд до $32 млрд

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Государственный внешний долг сократился с $46 млрд до $32 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

Глава государства отметил, что российские компании активно погашают внешний долг. Путин уточнил, что процесс «идет ритмично». Глава государства подчеркнул, что это свидетельствует о макроэкономической и финансовой стабильности страны.

По данным Центрального банка России, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15%. Данный показатель последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31%, в конце 2021 года — 26,2%, в 2022-м — 16,6%. По данным расчетов регулятора, во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96%.

До этого стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в этом году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что российских вкладчиков ждет «приятная новость».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами