Путин заявил о сокращении внешнего долга России

Государственный внешний долг сократился с $46 млрд до $32 млрд. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, на которой подводит итоги года.

Глава государства отметил, что российские компании активно погашают внешний долг. Путин уточнил, что процесс «идет ритмично». Глава государства подчеркнул, что это свидетельствует о макроэкономической и финансовой стабильности страны.

По данным Центрального банка России, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15%. Данный показатель последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31%, в конце 2021 года — 26,2%, в 2022-м — 16,6%. По данным расчетов регулятора, во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96%.

До этого стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП.

Большая ежегодная пресс-конференция президента в этом году совмещена с прямой линией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что российских вкладчиков ждет «приятная новость».