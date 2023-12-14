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Стало известно, насколько страны ОПЕК+ сократили добычу нефти

МЭА: доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти упадет до минимума с 2016 года

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Shutterstock

Доля стран ОПЕК+ в общемировой добыче нефти опустится в 2023 году до 51% — это минимальный показатель с момента создания альянса в 2016-м. Такой прогноз опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА) в декабрьском отчете.

Эксперты МЭА ожидают, что ОПЕК+ в целом сократят добычу «черного золота» на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом отмечается, что существенное уменьшение объемов, главным образом Саудовской Аравией, нивелируется за счет Ирана. Там добыча выросла до пятилетнего максимума.

Ранее ОПЕК сообщала, что РФ стабильно добывает 9,5 млн баррелей нефти в сутки - это показатели июля-сентября текущего года. В октябре также выросла добыча жидких углеводородов - на 55 тыс. б/с.

Организация пока не меняет прогноз на 2023 год — ожидается снижение добычи в России на 0,4 млн баррелей в сутки. Аналогичные показатели останутся и в 2024-м. «В расчетах учтены все заявленные Москвой сокращения», — уточнили в ОПЕК.

Летом 2023-го страны ОПЕК+ договорились о совместном уменьшении добычи на 1,4 млн баррелей в сутки. РФ взяла на себя обязательство снизить экспорт на 500 тыс. баррелей ежедневно.

Ранее в Кремле сочли, что отношения РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ заиграли новыми красками.

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