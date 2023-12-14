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Путин предупредил о росте инфляции в России к концу года

Путин спрогнозировал ускорение инфляции в России до 8% к концу года

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Инфляция в России к концу года может ускориться до 8%. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

Однако, по его словам, Банк России и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.

По данным Росстата, темпы роста цен в России к 4 декабря с начала года составили 6,8%. Годовая инфляция к этой дате, по оценкам Минэкономразвития, превысила 7,5%.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре, а наблюдаемая инфляция выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

Руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов ранее заявил, что ведомство не использует курсы валют для пополнения бюджета. По его словам, при подготовке трехлетнего финансового плана ведомство руководствуется прогнозами, а также не стремится ослабить или укрепить рубль. В министерстве работают над снижением волатильности национальной валюты, подчеркнул Силуанов.

Ранее экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе.

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