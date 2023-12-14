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Россиянам объяснили, как узнать о незаконно оформленных на них кредитах

Аналитик Беляев: узнать обо всех взятых кредитах можно в бюро кредитных историй

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россияне могут получить информацию о всех займах, которые оформлены на их имя, в бюро кредитных историй. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Так как бюро несколько, нужно узнать, где именно хранятся сведения о конкретном человеке. Для этого нужно направить через «Госуслуги» обращение в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Когда станет известно, где хранится информация, необходимо отправить туда запрос напрямую», — уточнил эксперт.

По его словам, на данный момент граждане наиболее часто узнают о том, что на них оформили кредит, только тогда, когда им приходит уведомление о пропуске платежа. Беляев добавил, что в этом случае нужно сразу же обратиться в правоохранительные органы.

Накануне сенаторы России одобрили поправки, облегчающие выплату задолженности по потребительским кредитам для граждан. Изменения коснутся очередности погашения долга в случае нехватки средств для полной оплаты кредита. В настоящее время сначала выплачиваются проценты по кредиту, затем основная сумма долга, далее неустойка и иные платежи. Согласно принятому закону, неустойка будет перенесена в конец списка.

Ранее в России предложили погашать часть долгов граждан за счет прибыли банков.

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