Более трети российских айтишников пожаловалась на падение доходов

Более трети — 34,9% — российских IT-специалистов столкнулись с уменьшением доходов. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на опрос Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

В январе-феврале о снижении поступлений сообщали 25,6% респондентов.

14,3% участников нового исследования пожаловались на невозможность удаленной работы, а 23,8% — на отсутствие обучения для работы с новыми проектами. Около 30% респондентов считают, что на их проблемы повлияли санкции Запада, 27% не замечают их.

В Фонде развития интернет-инициатив сообщили, что у отдельных компаний из числа стартапов падение зарплат оказалось более 75% год к году.

Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина отмечает, что ощущение падения доходов у айтишников может быть связано с тем, что все больше молодых специалистов выходят на рынок труда, а сотрудникам с небольшим опытом предлагают зарплату меньше их ожиданий. Также на тенденцию повлияло ослабление курса рубля, добавила она.

По данным сервиса hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в IT-сегменте за год повысилась на 9,46% и составила 63,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году.