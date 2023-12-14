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Россияне назвали желаемый размер зарплат на 2024 год

Россияне желают получать в 2024 году зарплату в размере более 120 тысяч рублей

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«Газета.Ru»

В предстоящем году жители России хотели бы получать заработную плату в размере 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

При этом мужчины хотели бы более высокую зарплату по сравнению с женщинами — 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. Среди мужского населения на наибольшие гонорары рассчитывают работники сферы недвижимости (196,7 тысячи рублей), среди женского — дизайнеры и представители творческих профессий (169,6 тысячи рублей).

В целом вне зависимости от пола на самые высокие зарплаты рассчитывают специалисты IT-сферы (182,9 тысяч рублей), работники сферы недвижимости (163,9 тысячи рублей), банкиры (162,1 тысячи) и дизайнеры (158,3 тысячи).

Опрос проводился в декабре 2023 года, в нем участвовали более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

На этой неделе также стало известно, что почти половина — 45% — россиян не получат новогоднюю премию в этом году.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии в 2024 году.

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