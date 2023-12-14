Военный бюджет НАТО на 2024 год вырос

Бюджет военной структуры НАТО на 2024 год увеличен на 12% по сравнению с 2023 годом, до 2,03 млрд евро, бюджет политической составляющей организации вырос на 18,2%, до 438,1 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что увеличение военного бюджета Североатлантического альянса позволят странам — членам НАТО более эффективно решать общие вызовы безопасности.

До этого стало известно, что сенат США на следующую неделю назначил голосование по законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону.

Речь идет о Законе об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год — в США этот период начался с 1 октября 2023 года. Законопроект предполагает выделение рекордных $874,2 млрд в качестве оборонного бюджета. Из этой суммы $841,4 млрд пойдут Пентагону, а $32,4 млрд — на обеспечения национальной безопасности и безопасности ядерных объектов для министерства энергетики.

В бюджете также предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере $300 млн и еще $8 млн на отслеживание расходования этой помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.