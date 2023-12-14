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Силуанов: рост ВВП в России в 2023 году составит 3,5%

Силуанов заявил об ожидаемом в этом году в стране росте ВВП на 3,5%

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Пресс-служба Российского общества «Знание»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в этом году в стране ожидается рост ВВП на 3,5%, а в следующем намечаются «положительные тренды». Об этом министр рассказал в интервью газете «Известия».

По словам министра, 2022 год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. Силуанов отметил, что тогда был выбран правильный путь. Были поддержаны люди и ключевые отрасли экономики, обеспечивавшие занятость граждан и технологическую независимость России.

Министр подчеркнул, что такая стратегия сработала. В 2023 году рост ВВП составит 3,5%, а в 2024 году ожидаются «положительные тренды».

Силуанов указал, что около 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния будет выделено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Кроме того, российские регионы на поддержку экономики будут продолжать получать инфраструктурные бюджетные кредиты.

Глава финансового ведомства подчеркнул, что благосостояние граждан зависит от роста экономики страны. Поэтому поддержка экономики, несмотря на все ограничения, является важнейшей частью федерального бюджета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2024–2026 годы является «бюджетом победы».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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