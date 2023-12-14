Минфин РФ не планирует вносить изменения в конструкцию бюджетного правила

Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Об этом сообщил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

«На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила», — сказал он, уточнив, что менять его в ближайшее время не планируется.

По словам главы ведомства, бюджетное правило ставит своей целью определение предельной планки расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре. Силуанов обратил внимание, что новая конструкция предусматривает направление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) доходов от нефти при цене выше $60 за баррель.

12 декабря Минфин РФ заявил об очередном снижении объема Фонда национального благосостояния.

До этого Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России в будущем году.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.