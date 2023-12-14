Силуанов назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2024–2026 годы является «бюджетом победы». Об этом глава финансового ведомства сообщил в интервью газете «Известия».

По словам Силуанова, расходы на экономику составляют около 10-11% от всего объема трат бюджета, и они являются достаточно стабильными. Министр подчеркнул, что в нынешних условиях основную задачу составляет финансирование специальной военной операции. Силуанов отметил, что он вместе с российским парламентом назвал финансовый план на ближайшие три года «бюджетом победы».

Ранее руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство не использует курсы валют для пополнения бюджета.

До этого министр финансов России Антон Силуанов перечислил возможные финансовые угрозы для России в наступающем году, среди которых внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.