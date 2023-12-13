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Депутаты предложили запрещать сделки с акциями и валютой

Депутаты предложили ЦБ РФ запрещать сделки с акциями и валютой

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Сенаторы и депутаты разработали законопроект, по которому Центральный Банк России может запрещать сделки с валютой и акциями. Об этом сообщается в электронной базе Госдумы РФ.

Отмечается, что глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что данный законопроект позволит ЦБ РФ ограничивать операции на срок до шести месяцев для конкретных участников рынка, а также накладывать запрет на операции с валютой.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России намерен с января 2024 года возобновить валютные операции, которые относятся к пополнению и использованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ).

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода 28 ноября может оказать заметное давление на курс рубля. Тем не менее в целом ситуация для курса рубля остается неплохой, считает Бабин. Он уточнил, что этому способствуют относительно высокие цены на нефть, а также жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке, сокращающая спрос на импорт.

Ранее россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж.

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