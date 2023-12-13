Росстат повысил оценку роста ВВП России

Росстат улучшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) России за январь — сентябрь 2023 года до 3% с предварительных 2,9%. Это следует из доклада ведомства о производстве ВВП в третьем квартале 2023 года.

При этом Росстат подтвердил предварительную оценку роста российской экономики в третьем квартале на 5,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

По данным ведомства, объем ВВП РФ за третий квартал составил 44,1513 трлн рублей. Относительно второго квартала рост этого показателя составил 7,8%.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам текущего года может вырасти не менее чем на 3,5%.

До этого Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 1,6% и на 1,3% в 2024 году.

Ранее ООН повысила прогноз по росту ВВП России.