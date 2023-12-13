ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России обсудили с пивоварами схему скрытого производства и реализации пива и пивных напитков, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

Как говорится в сообщении, в ФНС состоялось совещание с представителями пивоваренной отрасли (приглашены свыше 20 компаний, у которых есть существенные риски), Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и ФСБ России. Мероприятие прошло «в рамках отраслевого проекта по выявлению рисков нарушения налогового законодательства».

В заявлении сказано, что основной темой совещания «стало наличие налоговых рисков, связанных с применением схем скрытого производства и реализации пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией».

В ФНС указали, что в настоящее время налоговые органы проводят контрольно-аналитические мероприятия, направленные на выявление рисков нарушения налогового законодательства при производстве и обороте пива и пивных напитков в целом по отрасли.

По словам заместителя главы Федеральной налоговой службы Дмитрия Сатина, ведомство «анализирует деятельность предприятий и видит повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов». Вместе с тем он указал на незначительную загруженность их производственных мощностей.

«Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции», — добавил Сатин.

В сообщении также отмечается, что в ФНС предложили пивоваренными компаниями добровольно доплатить налоги в случае, если компании уклонялись от уплаты платежей по акцизам и НДС.

На этой неделе сообщалось, что Федеральная налоговая служба и ФСБ раскрыли нелегальные схемы производства пива «под прикрытием» размерами в десятки миллиардов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю популярного пива.