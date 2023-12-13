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Рост цен на дизельное топливо в России ускорился

Стоимость дизтоплива на АЗС России выросла на 6 копеек за неделю

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Shutterstock

Средняя стоимость дизтоплива на автозаправочных станциях РФ за неделю с 4 по 11 декабря выросла на 0,09% — до 64,33 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен на дизель ускорился по сравнению с предыдущей неделей, когда подорожание составило лишь 1 копейку. В то же время стоимость бензина несколько снизилась.

Так, литр бензина АИ-92 подешевел за неделю на 7 копеек, до 50,14 рубля, АИ-95 — на 6 копеек, до 54,74 рубля. Цена бензина марки АИ-98 упала на 5 копеек, до 68,09 рубля за литр.

Снижение затронуло 42 региона, однако в Магаданской области отмечен скачок стоимости бензина на 1,9%.

Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 1% по сравнению с предыдущей неделей, до 901,3 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива выросло на 2,8%, до 1,76 миллиона тонн.

До этого экономист рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе.

Ранее бензин на бирже подорожал впервые с конца ноября.

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