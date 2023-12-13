Россияне получат льготы при погашении долгов по кредитам

Сенаторы РФ одобрили поправки, облегчающие выплату задолженности по потребительским кредитам для граждан. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Изменения коснутся очередности погашения долга в случае нехватки средств для полной оплаты кредита.

В настоящее время сначала выплачиваются проценты по кредиту, затем основная сумма долга, далее неустойка и иные платежи. Согласно принятому закону, неустойка будет перенесена в конец списка.

«Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки», — пишет издание.

Поправки должны вступить в силу с 1 июля 2024 года. Они будут распространяться на договоры, заключенные после указанной даты.

До этого депутаты Госдумы защитили кредиторов от повышения ставок банками. Согласно документу, банк сможет повысить ставку для таких заемщиков максимум до уровня, действовавшего на момент выдачи аналогичных кредитов без страховки. Это сделано, чтобы защитить людей от резкого подорожания ипотеки, пояснили в Госдуме.

Ранее ВТБ спрогнозировал падение выдач розничных кредитов на 16%.