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Китай и Азия готовятся к поставкам по Севморпути из России

Китай заинтересован в использовании Севморпути из-за его длины и безопасности

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Росатомфлот

Китай и другие азиатские страны проявляют заинтересованность в использовании Северного морского пути (Севморпуть) — кратчайшего маршрута между портами Азии и Европы по территории Российской Арктики. Об этом сообщает китайское издание infoBRICS.

По данным издания, Севморпуть на 8 тысяч км короче традиционного пути через Суэцкий канал и позволит сократить время доставки грузов с 5-6 недель до менее 3.

Азиатские государства опасаются рисков для торгового судоходства в зоне Суэцкого канала, которые несет продолжающийся ближневосточный конфликт. В частности, кризис в секторе Газа грозит распространиться на весь регион и нарушить безопасность ключевых морских путей.

«Мы надеемся, что появится новое сообщение между Европой, Россией и Восточной Азией. Мы хотим иметь новый канал. Если кризис в секторе Газа расширится, это станет огромной опасностью для Суэцкого канала. Поэтому, конечно, Северный морской путь будет становиться все более востребованным», — сказал директор Института международных отношений Народного университета Китая в Пекине, Цзинь Цяньчжу.

Россия, несмотря на санкции Запада, активно развивает инфраструктуру Севморпути. Планируется, что к 2024 году здесь будет запущена круглогодичная навигация при поддержке атомных ледоколов. Уже строится крупный хаб по производству сжиженного газа, который пойдет на экспорт в Азию, уточняет издание.

В начале марта «Росатом» разработал проект по круглогодичному судоходству на Севморпути.

Ранее Индия заявила о заинтересованности в сотрудничестве с РФ в Севморпути.

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