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Россия «заморозит» налоговые соглашения с рядом стран Запада

В СФ одобрили приостановку договоров по налогообложению из-за санкций против РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации РФ одобрил закон о приостановке действия ряда положений международных договоров с 38 государствами в сфере налогообложения. Об этом сообщает ТАСС.

Решение касается стран, которые совершают недружественные действия в отношении России. Среди них — США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские государства, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Приостанавливается действие практически всех договоренностей относительно того, где доходы компаний и граждан этих стран будут облагаться налогом на территории РФ. Кроме того, отменяются возможности применения пониженных ставок, льгот и освобождений, уточняет издание.

В частности, решение касается правил налогообложения дивидендов, процентов, доходов от операций с недвижимостью и другим имуществом, от передачи прав на интеллектуальную собственность, от работы по найму и других видов доходов.

При этом ряд положений международных соглашений будет по-прежнему действовать. Речь идет об общих нормах, методах устранения двойного налогообложения, взаимных процедурах согласования подходов по разным вопросам, обмене информацией между налоговыми органами двух стран, а также о налоговых привилегиях сотрудников дипломатических представительств.

До этого в России начали разработку законопроекта для сохранения налоговых льгот бизнеса.

Ранее Еврокомиссия утвердила механизм блокировки прибыли с замороженных активов России.

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