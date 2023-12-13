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Власти КНР утвердили приоритеты для восстановления экономики

Китай обещает стимулировать спрос для восстановления экономики в 2024 году

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Ng Han Guan/AP

По итогам прошедшей на этой неделе Центральной экономической рабочей конференции руководство Китая объявило о планах стимулировать внутренний спрос, сделать приоритетом развитие стратегических отраслей промышленности и решить проблему кризиса на рынке недвижимости в 2024 году. Об этом сообщает CNBC.

«Стране по-прежнему предстоит преодолеть ряд трудностей для дальнейшего оживления экономики, в том числе недостаточный спрос, перепроизводство в отдельных секторах, слабые социальные ожидания и множество скрытых рисков», — констатировали лидеры КНР.

Для решения этих проблем и восстановления темпов роста ВВП определен план из девяти пунктов развития, предусматривающий в числе прочего технологическую модернизацию промышленности, поддержку инноваций и зеленых технологий, привлечение иностранных инвестиций, повышение продовольственной безопасности.

Отдельное внимание власти уделят снижению рисков в секторе недвижимости, решению долговых проблем регионов и местных финучреждений, а также всемерной поддержке частных компаний, отмечается в документе.

До этого эксперты предсказали госдолгу Китая рекордный рост.

Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило по кредитным рейтингам КНР впервые с 1989 года.

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