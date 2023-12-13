Россияне стали чаще судиться из-за небольших долгов

По данным судебной статистики, в первом полугодии 2023 года число закрытых судами исков о взыскании долгов по займам и кредитам на сумму до 50 тыс. рублей выросло почти в полтора раза — до 4,7 млн. Об этом сообщают «Ведомости».

Их доля в общем объеме подобных закрытых исков достигла 73%. Эксперты объясняют эту тенденцию автоматизацией процесса подачи исков в суд, а также ростом выдачи микрокредитов и микрозаймов. По оценкам, в первом полугодии 2023 года граждане взяли таких займов на 464 млрд рублей — на 33,7% больше, чем годом ранее.

«Практика показала, что небольшие долги эффективно взыскиваются в судебном порядке. Многие кредиторы сразу выбирают этот путь, минуя досудебную стадию», — констатирует гендиректор ЭОС Антон Дмитраков.

По мнению экспертов, судебное взыскание мелких долгов станет еще более распространенным с введением упрощенной процедуры банкротства граждан. Уже к 2024 году она должна стать полностью электронной.

В начале декабря стало известно, что в России создадут единый порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц.

Ранее россияне стали реже интересоваться способами уклонения от возврата долгов.