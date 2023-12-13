Россиянам объяснили, как эффективно сэкономить до 20% семейного бюджета

Учет доходов и расходов на регулярной основе позволит сэкономить до 20% семейного бюджета. О том, как это сделать kp.ru, рассказал финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев.

Эксперт посоветовал выписывать свои основные траты, например, на продукты, транспорт и так далее, в течение месяца, после чего разделить месячные расходы на 30 дней. В итоге получится та сумма, которую можно будет тратить каждый день.

«Скажем, если у вас получилось 1000 рублей на день, то в какой-то день вы можете потратить 800 рублей, а когда-то чуть больше тысячи. Главное — оставаться примерно в этих рамках. Для этого потребуется отказываться от спонтанных покупок не слишком нужных вещей. Если вам что-то нужно, но какое-то время можно без этого обойтись, то лучше отложите покупку — дождитесь поступления средств. А вот все обязательные платежи нужно делать сразу, не откладывая», — сказал Беляев.

По его словам, записывать расходы лучше каждый день на протяжении одного-двух месяцев. Это поможет привыкнуть к рациональному финансовому поведению, заключил аналитик.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович до этого говорил, что одной из самых главных ошибок россиян, которые хотят накопить средства, является хранение денег дома. По его словам, такой способ не принесет никаких процентов. Кроме того, в период инфляции деньги теряют в цене, напомнил специалист.

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