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Цена на нефть резко упала

ICE: цена барреля нефти марки Brent за сутки снизилась на 5%

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Charlie Riedel/AP

Цена за баррель нефти Brent за сутки снизилась на 5%. Об этом сообщают данные лондонской биржи ICE.

Цена за баррель Brent в течение суток сократилась с $76,6 до $73.

12 декабря стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $72,96 за баррель. Цена на данное топливо упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня 2023 года.

До этого министерство энергетики США понизило прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2024 год.

Ранее в США назвали условие для снижения мировых цен на нефть до $50 за баррель.

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