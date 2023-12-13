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В минторге США посчитали потери от сокращения торговли с Россией

Минторг США сообщил о сокращении экспорта в Россию на 86 процентов с начала СВО

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Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило о сокращении экспорта в Россию на 86% с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра торговли США Тэю Розман-Кендлер.

«С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года экспорт США в Россию всех товаров упал на 86% ($7,4 млрд) в стоимостном выражении. Оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах, в том числе вакцинах», — заявила Розман-Кендлер на слушаниях в в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

В целом, как утверждает Розман-Кендлер, мировой экспорт в Россию сократился на 24%, на сумму $87,4 млрд, в том числе — практически вся производимая в США и странах-союзниках электроника. При этом США постоянно изучают возможности ликвидировать способы параллельного ввоза подсанкционной продукции.

В целом США продолжают поставлять в Россию медицинские препараты и смежную продукцию.

До этого Минпромторг России объяснил изменения на рынке лекарств.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о недостатках параллельного импорта.

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