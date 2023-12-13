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В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО

Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции на Украине к Новому году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прикладная помощь фронту никогда не помешает. В Санкт-Петербурге проходит акция «Один день для победы», трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь военнослужащим. Милонов предложил распространить такой опыт по всей России.

Парламентарий отметил, что солдатам требуется поддержка не только перед какими-то праздниками. Он также выразил надежду на то, что 2024 год станет годом завершения СВО.

Накануне стало известно, что бывшие участники военной операции на Украине получат приоритет при устройстве на работу — это закреплено в новой редакции закона о занятости, которую подписал президент РФ Владимир Путин. В документе также зафиксировали максимальный размер пособия по безработице и прописали пункты о борьбе с незаконным трудоустройством. В Минтруде в то же время назвали «недопустимым» заключение трудовых договоров с релокантами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения главы Минобороны Сергея Шойгу.

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Операция на Украине
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