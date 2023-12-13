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В Мариуполе запустили производство на металлургическом комбинате

Металлургический завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха

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Александр Костин/РИА «Новости»

Металлургический комбинат имени Ильича, расположенный в Мариуполе, запустил первые три цеха после завершения разминирования. В данный момент на производстве работают 3,7 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя директора предприятия Романа Солонаря.

Как указано в материале, во время боевых действий на территории комбината некоторое время укрывались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако российские войска вынудили украинских солдат покинуть объект, после чего приступили к его разминированию.

«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что цех по производству товаров народного потребления выпускает профилированные листы и гнутые уголки. Кроме того, сотрудники отделения занимаются производством швеллера гнутого для восстановления самого завода.

Также, по словам Солонаря, в данный момент на предприятии работает копровый цех. Здесь специалисты подготавливают лом черных металлов к плавке, уточнил заместитель директора комбината.

В конце он подчеркнул, что сейчас на заводе трудятся 3,7 тыс. местных жителей. Согласно планам руководства предприятия, в будущем штат сотрудников расширят до 24 тыс. человек.

Ранее в Мариуполе полностью разминировали территорию завода «Азовмаш».

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