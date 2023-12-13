Правительство обнулило импортные пошлины на яйца

Правительство приняло решение об обнулении импортных пошлин на яйца. Об этом рассказал газете «Известия» источник, участвующий в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.

Как сообщается, целью властей является обеспечение достаточного предложения яиц на внутреннем рынке, это приведет к снижению их стоимости. Согласно данным Генпрокуратуры, цены на яйца за год выросли более чем на 40%, поэтому проверки производителей и продавцов будут проводиться прокурорами в субъектах РФ совместно с ФАС.

Информацию о решении подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию также поддержала данное предложение.

На данный момент размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, но с 1 января по 30 июня 2024 года эта льгота будет актуальна. Поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

Обнуление импортных пошлин на яйца является краткосрочной мерой для балансирования внутреннего рынка и обеспечения роста предложения. Уже идут переговоры с дружественными государствами о возможности увеличения поставок яиц. Ожидается, что это поможет стабилизировать цены уже в ближайший месяц.

Ассоциация компаний розничной торговли ожидает значительного позитивного эффекта от открытия импорта яиц, так как это позволит снизить цены и сделать продукцию доступной для населения.

По словам главы Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, повышение цен на яйца в рознице объясняется нехваткой предложения. Он отметил, что пока неясно, насколько быстро начнут ввозить первые партии яиц и по какой стоимости, учитывая дорогую логистику. Верхние ценовые сегменты уже имеют достаточное количество яиц, стоимость которых составляет от 90 до 110 рублей, но у ретейлеров не хватает продукции, цена которой не превышает 60-70 рублей.

Глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева подтвердила, что турецкие яйца дороже отечественных. Она считает, что данная мера будет оперативной, но не очень эффективной. По ее словам, отечественные производители предлагают на рынке такой же объем продукции, как и в прошлом году. Причиной повышения цен является в основном искусственно созданный, но все же увеличивающийся спрос. Средневзвешенная цена на яйца в 2023 году выше на 11-12% по сравнению с прошлым годом, торговые сети при этом получают продукцию в среднем по 65 рублей за 10 яиц.

Производство яиц в России за десять месяцев 2023 года увеличилось на 2,3%, до 31,74 млрд штук, сообщили в Минсельхозе. Отмечается, что в условиях роста производственных издержек и увеличения спроса, цены на куриное яйцо продолжают расти.

В Госдуме, в свою очередь, назвали опасным допуск иностранных яиц на российский рынок.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.