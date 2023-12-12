Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цена нефти марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже $73 за баррель

Данные торгов: цена нефти Brent впервые с 28 июня опустилась ниже $73 за баррель

close
100%
Charlie Riedel/AP

Цена нефти марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже $73 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В 20:55 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,02% или до $72,96 за баррель, а январских фьючерсов на WTI — на 4,25% или до $68,28.

До этого аналитики пересмотрели прогнозы по ценам на нефть в пользу повышения.

5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля 2023 года аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель). При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами