Цена нефти марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже $73 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В 20:55 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,02% или до $72,96 за баррель, а январских фьючерсов на WTI — на 4,25% или до $68,28.

До этого аналитики пересмотрели прогнозы по ценам на нефть в пользу повышения.

5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля 2023 года аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель). При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.