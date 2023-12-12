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Премьер заявил о планах уменьшить долю доллара в российском экспорте

Мишустин анонсировал рост доли рубля в экспорте до 65% в 2023 году

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РИА «Новости»

Доля рубля и валют стран-партнеров во внешней торговле России может вырасти в этом году на четверть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, по итогам 2023 года она составит 65%.

«Рассчитываем, что по итогам текущего года доля национальных валют вырастет почти на четверть, до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%», — сказал глава правительства на сессии по стратегии внешнеэкономической деятельности.

По словам Мишустина, к 2030 году в расчетах с зарубежными государствами на долю национальных валют должно приходиться 80% и более. Он назвал формирование финансовой системы, не зависящей от Запада, важной задачей.

Премьер также поручил расширять использование платежной системы «Мир» и страховое сопровождение внешнеторговых контрактов. Это позволит стимулировать экономический рост и создавать новые рабочие места в России, резюмировал глава кабмина.

До этого аналитик дал прогноз по курсу доллара до середины декабря.

Ранее в кабмине заявили о росте товарооборота с дружественными странами.

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