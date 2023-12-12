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В Италии выступили против пересмотра бюджета ЕС ради Украины

Премьер Италии Мелони выступила против пересмотра бюджета ЕС ради Украины

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против пересмотра многолетнего бюджета ЕС ради Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пересматривать многолетний бюджет только с целью изыскания ресурсов для Украины, не учитывая потребностей наших обществ в условиях последствий конфликта, не пойдет на пользу самой Украине, потому что приведет к отстранению европейского общественного мнения, в котором и так отражена усталость от конфликта», — подчеркнула глава итальянского правительства.

По словам Мелони, при пересмотре бюджета стоит сбалансированно подходить к корректировке финансирования и уделять внимание сразу нескольким направлениям, в том числе особенно сосредоточиться на решении миграционной проблемы и укреплении промышленности ЕС посредством внедрения новых технологий.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибкой возможный отказ от помощи Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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