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Власти Швейцарии могут заставить адвокатов сообщать о сомнительных сделках

Власти Швейцарии ищут способы принудить юристов к борьбе с отмыванием денег

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Depositphotos

Правительство Швейцарии рассматривает законопроект, который обяжет адвокатов сообщать о подозрительных финансовых операциях. Об этом пишет издание Bloomberg.

Это часть глобальных усилий по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием денег. Согласно инициативе властей, юристы, помогающие создавать компании или покупать недвижимость, будут обязаны информировать Швейцарское бюро по борьбе с отмыванием о любых сомнительных транзакциях. За несоблюдение закона предусмотрен штраф до 500 тыс. швейцарских франков ($600 тыс.).

Однако юридическая отрасль намерена оказать сопротивление. Адвокаты утверждают, что законопроект расплывчат и затронет не только теневых юристов, но и обычные корпоративные фирмы. По их словам, власти недооценили сложность внедрения норм.

Глава Женевской ассоциации адвокатов Мигель Оурал считает, что новые правила приведут к невыносимому объему дополнительной отчетности для коммерческих юристов.

До этого стало известно, что швейцарские банки ввели комиссии на заблокированные активы россиян.

Ранее швейцарская банковская тайна перестала существовать.

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