ЕС будет замораживать доходы от российских активов

Еврокомиссия одобрила создание системы блокирования доходов от замороженных российских активов. Об этом на пресс-конференции в Страсбурге сообщила замглавы ЕК Вера Юрова, передает ТАСС.

«Коллегия ЕК одобрила механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — отметила чиновница.

Ранее ЕС, Совет ЕС и Европарламент договорились о введении уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций. Как уточнили в Twitter из пресс-службы председательства Испании в Совете ЕС, новая директива гарантирует наказание для тех, кто уклоняется от санкций.

До этого Еврокомиссия оценила доходы РФ от замороженных активов за 4 года в €15 млрд. Планируется, что средства будут направлены в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

ЕК планирует использовать замороженные российские активы в несколько стадий — в первую очередь, будет произведен перевод чистых доходов в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Затем полученная прибыль от замороженных активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом.

Ранее институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.