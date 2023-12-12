Алюминиевая ассоциация ЕС выступила за ужесточение давления на российский металл

На фоне подготовки 12-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом Европейская алюминиевая ассоциация опубликовала открытое письмо в адрес руководителей политических ведомств ЕС с призывом запретить поставки из России не только отдельных видов алюминиевой продукции, но и первичного металла.

В письме на имя президента Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен, исполнительного вице-президента и комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса и гендиректора Еврокомиссии по вопросам торговли Сабины Вейанд ассоциация отмечает, что запрет на поставки алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб перекроет только 15% российского экспорта алюминия и призывают запретить также импорт первичного металла.

Отраслевое объединение подчеркивает, что местные производители и импорт из других стран смогут покрыть потребности европейского рынка.

Тем временем в ноябре Европейская федерация потребителей алюминия выпустила пресс-релиз о негативных последствиях возможного запрета поставок российского металла. Федерация заявила о рисках такого шага для европейской промышленности. Также в тексте обращения говорилось, что санкции против российского алюминия выглядят как целенаправленная лоббистская кампания в интересах конкретных заказчиков. Авторы указывали на дефицит на местном рынке первичного алюминия, который является важнейшим элементом перехода на «зеленую» экономику.

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия представила новые антироссийские санкции, которые могут войти в 12-й пакет. Он может вступить в силу к концу года.

Ранее российская Алюминиевая ассоциация предупредила об угрозе закрытия заводов «Русала».

В октябре сообщалось, что американская компания Novelis отказалась от закупок российского алюминия для заводов в ЕС.

Конкуренты компании «Русал», включая Norsk Hydro и Alcoa, также постоянно оказывают серьезное давление на Лондонскую биржу металлов (LME), чтобы исключить торговлю российским алюминием.